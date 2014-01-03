«Брат-разрушитель» челябинского астероида приближается к Земле
Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в районе с. Передовое Амурской области, обнаружила неизвестный ранее малый астероид, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Роскосмос».
Специалисты АО «Астрономический научный центр» установили, что что астероид сближается с Землёй и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года. Он имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска в феврале 2013 года.
Контрольная проверка по базе данных Центра малых планет Международного астрономического союза показала, что обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом.
Отметим, подтверждающие наблюдения были получены в обсерваториях Great Shefford (Великобритания) и Astronomical Research Observatory, Westfield (штат Иллинойс, США).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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