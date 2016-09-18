Подросток превратил авто в «хлам», взяв без спроса у родителей

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Уссурийску, находясь на дежурстве, заметили микроавтобус Мазда Бонго. Водитель неуверенно двигался по проезжей части, постоянно меняя полосу движения, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

На требование инспекторов дорожно-патрульной службы об обстановке водитель не отреагировал и, увеличив скорость, попытался скрыться.

В районе дома №24 по улице Горького правонарушитель не справился с управлением и столкнулся с препятствием, въехав в стену многоквартирного дома. Транспортное средство получило механические повреждения.

За рулем автомобиля находился несовершеннолетний, не имеющий права управления транспортным средством и документов на автомобиль. Установлено, что 15-летний подросток, воспользовавшись отсутствием родителей, взял ключи от машины отца, чтобы покататься.

С законными представителями несовершеннолетнего и подростком проведена профилактическая беседа. В отношении родителей несовершеннолетнего составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Составленный материал передан на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Уссурийского городского округа для принятия мер воспитательного характера.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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