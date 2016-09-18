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Подросток превратил авто в «хлам», взяв без спроса у родителей

Подросток превратил авто в «хлам», взяв без спроса у родителей

Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Уссурийску, находясь на дежурстве, заметили микроавтобус Мазда Бонго. Водитель неуверенно двигался по проезжей части, постоянно меняя полосу движения, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

На требование инспекторов дорожно-патрульной службы об обстановке водитель не отреагировал и, увеличив скорость, попытался скрыться.

В районе дома №24 по улице Горького правонарушитель не справился с управлением и столкнулся с  препятствием, въехав в стену многоквартирного дома. Транспортное средство получило механические повреждения.

За рулем автомобиля находился несовершеннолетний, не имеющий права управления транспортным средством и документов на автомобиль. Установлено, что 15-летний подросток, воспользовавшись отсутствием родителей, взял ключи от машины отца, чтобы покататься.

С законными представителями несовершеннолетнего и подростком проведена профилактическая беседа. В отношении родителей несовершеннолетнего составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Составленный материал передан на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Уссурийского городского округа для принятия мер воспитательного характера.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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