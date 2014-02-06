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Участницы скандального проекта не признались в участии «силиконовой» фотосессии

Участницы скандального проекта не признались в участии «силиконовой» фотосессии

Фото: Наталья Чернохатова/momenty.org

Светские дамы предстали обнаженными перед жителями Екатеринбурга. Главный фешн-фотограф города в третий раз представил свою выставку. На этот раз фото уральских дам украсили открывшийся ночной клуб. Многие участницы проекта пришли на открытие, сказал Усенко, но вида не подали, что это они на снимках, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на momenty.org

— Они перестали здороваться со мной сегодня, чтоб не палиться. Я имён не называю, но среди участниц есть очень знаменитые, нескольких знают почти все. Ваша задача, как зрителя, просто соотнести факты. Процентов 30 выкладывают свои фото после мероприятия, либо фото рядом, типа я с фотографией фиг знает кого, — рассказал Усенко.

Также фотограф акцентировал внимание на том, что с каждым проектом становится все больше участниц с силиконовыми формами.

 — Если на первом проекте их было 10%, на втором 30%, то на третьем почти половина, — заявил фотограф, добавив, что реакцию девушек на готовые работы фотограф не знает, так как они с ним не общаются.

Фотограф признается, что девушкам очень важно запечатлеть себя в том состоянии, когда они хорошо выглядят. Это происходит в определенном возрасте, когда они понимают, что нет никаких рамок, что они хорошо выглядят.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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