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В голове не укладывается: девочку растворили в кислоте родители

В голове не укладывается: девочку растворили в кислоте родители

Фото: pixabay

Семейная пара из американского Техаса была приговорена после обнаружения останков тела двухлетней дочери в кислоте, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ren.tv

Как сообщает Fox News, 38-летнюю Монику Домингес и 32-летнего Херардо Лоредо арестовали в феврале, когда полиция провела обыски в квартире. Правоохранители обнаружили останки ребенка в контейнере, который родители прятали в шкафу.

Парочка растворила останки девочки, и эксперты даже не смогли понять, что стало истинной причиной смерти.

Родители признали себя виновными - Домингес в общей сложности пробудет за решеткой 20 лет тюрьмы, а ее супруг проведет в тюрьме 14 лет.

По словам женщины, смерть малышки была случайной, но родители попытались ее скрыть - она попросила мужа, чтобы тот помог избавиться от тела.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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