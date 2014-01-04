Новости Общество Происшествия

Сегодня, 18:25
 

Мать покончила жизнь самоубийством на глазах у детей

Мать покончила жизнь самоубийством на глазах у детей

Фото: ru.sputniknews.kz

Мать троих детей, проживавшая в общежитии на улице Карьерной, 25 в Южно-Сахалинске, покончила жизнь самоубийством. При этом дети были в квартире. Соседи сообщают, что ей отказали в заключении договора социального найма, и якобы это стало причиной произошедшего, но в следственном управлении островного региона опровергают эту версию.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, труп женщины действительно был обнаружен. Версия, что ее собираются выселить из общежития, не подтвердилась. На месте не обнаружено никаких документов, подтверждающих это. Сейчас идет проверка, которая должна установить истинные причины произошедшего, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на sakhalin.info

Жильцы общежития в свою очередь сообщают, что сейчас ситуация в их жилом здании напряженная. Действительно, некоторым людям приходят отказы в продолжении проживания (их они могут оспорить в суде).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря