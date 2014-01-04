Мать покончила жизнь самоубийством на глазах у детей
Мать троих детей, проживавшая в общежитии на улице Карьерной, 25 в Южно-Сахалинске, покончила жизнь самоубийством. При этом дети были в квартире. Соседи сообщают, что ей отказали в заключении договора социального найма, и якобы это стало причиной произошедшего, но в следственном управлении островного региона опровергают эту версию.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, труп женщины действительно был обнаружен. Версия, что ее собираются выселить из общежития, не подтвердилась. На месте не обнаружено никаких документов, подтверждающих это. Сейчас идет проверка, которая должна установить истинные причины произошедшего, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на sakhalin.info
Жильцы общежития в свою очередь сообщают, что сейчас ситуация в их жилом здании напряженная. Действительно, некоторым людям приходят отказы в продолжении проживания (их они могут оспорить в суде).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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