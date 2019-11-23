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Сегодня, 18:42
 

День подписчика прошел в почтовом отделении города

День подписчика прошел в почтовом отделении города

Сегодня в почтовом отделении № 90 прошел День подписчика.

Борьба за читателей развернулась нешуточная. Помимо сотрудников почты на встречу с читающей публикой пришли журналисты разных изданий, которым читатели задали разные вопросы, сообщает "Вести: Приморье"

Гости смогли познакомиться с редакторами изданий, а заодно оформили подписку на любимый журнал.

Потенциальные подписчики отметили интересные публикации, поинтересовались планами на предстоящий подписной год. Некоторые издания привлекли к встрече с подписчиками своих нештатных авторов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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