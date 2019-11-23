День подписчика прошел в почтовом отделении города
Сегодня в почтовом отделении № 90 прошел День подписчика.
Борьба за читателей развернулась нешуточная. Помимо сотрудников почты на встречу с читающей публикой пришли журналисты разных изданий, которым читатели задали разные вопросы, сообщает "Вести: Приморье"
Гости смогли познакомиться с редакторами изданий, а заодно оформили подписку на любимый журнал.
Потенциальные подписчики отметили интересные публикации, поинтересовались планами на предстоящий подписной год. Некоторые издания привлекли к встрече с подписчиками своих нештатных авторов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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