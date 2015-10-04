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Вероятно, он некрещеный, если пошел на такой шаг

Вероятно, он некрещеный, если пошел на такой шаг

Фото: ptzgovorit

Жительница села Покровка обратилась в полицию с заявлением о краже у нее ювелирных украшений: цепочки с крестиком и кольца. Ущерб составил  25 тысяч рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. Установлено, что в день пропажи ювелирных изделий в гости к дочери потерпевшей приходил ее знакомый, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Октябрьскому району.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи полицейские задержали 18-летнего жителя села Струговка.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Злоумышленник пояснил, что похищенное он продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, следователем отдела МВД России по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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