Пассажирский поезд врезался в автомобиль в американском штате Флорида в субботу, 23 ноября.

В результате аварии погибли три человека, находившиеся в машине, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на CNN.

Поезд, в котором находились около 200 человек, двигался в Нью-Йорк из Майами. В районе Флориды он столкнулся с автомобилем. Состав следовал из Майами в Нью-Йорк. В поезде находились около 200 человек, они не пострадали. Пассажиры поезда не пострадали.

Пресс-секретарь офиса шерифа сообщила, что в машине, предположительно были три человека. Автомобиль двигался по рельсам, и на сигнал машиниста поезда водитель не отреагировал. От удара сильно авто сильно поврежден.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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