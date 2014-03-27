Пассажирский поезд врезался в автомобиль
Пассажирский поезд врезался в автомобиль в американском штате Флорида в субботу, 23 ноября.
В результате аварии погибли три человека, находившиеся в машине, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на CNN.
Поезд, в котором находились около 200 человек, двигался в Нью-Йорк из Майами. В районе Флориды он столкнулся с автомобилем. Состав следовал из Майами в Нью-Йорк. В поезде находились около 200 человек, они не пострадали. Пассажиры поезда не пострадали.
Пресс-секретарь офиса шерифа сообщила, что в машине, предположительно были три человека. Автомобиль двигался по рельсам, и на сигнал машиниста поезда водитель не отреагировал. От удара сильно авто сильно поврежден.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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