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В Приморье пропала 17-летняя девушка

В Приморье пропала 17-летняя девушка

Фото: ПРОО "ПримПоиск"

17-летняя Дарья Колесникова в пятницу, 22 ноября, ушла из дома в поселке Кировский Приморского края, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпоиск".

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые.

Была одета: куртка чёрная с меховым белым капюшоном, чёрное платье, чёрные сапоги.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Дарьи,
просят позвонить по телефонам:

8 (42354) 21 – 1 – 02 – МО МВД России «Лесозаводский»  или 102 – полиция,
8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры,
или написать на почту  primpoisk25@gmail.com


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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