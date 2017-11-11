В Приморье пропала 17-летняя девушка
17-летняя Дарья Колесникова в пятницу, 22 ноября, ушла из дома в поселке Кировский Приморского края, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпоиск".
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Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые.
Была одета: куртка чёрная с меховым белым капюшоном, чёрное платье, чёрные сапоги.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Дарьи,
просят позвонить по телефонам:
8 (42354) 21 – 1 – 02 – МО МВД России «Лесозаводский» или 102 – полиция,
8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры,
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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