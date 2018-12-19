Синоптики ухудшили прогноз для Владивостока
Сегодня, 26 ноября, погода начнёт меняться. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", к Приморью приблизятся атмосферные фронты, начнёт натекать облачность и местами может начаться небольшой снег. День ожидается теплее, чем вчера, максимальные значения температур −2…−10 °С, на юге местами 0…+2 °С. В ближайшие сутки фронты будут смещаться над Приморьем и вызовут местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде снега. В ночные часы −8…−15 °С, на побережье потеплее, −1…−7 °С. Днём усилится северо-западный ветер, и максимальная температура будет всего на 1–4 градуса выше ночной.
Во Владивостоке сегодня облачности стало значительно больше, во второй половине дня с вероятностью около 60 % может пройти небольшой снег. Утро было морозным, но затем столбики термометров устремились вверх и после полудня поднимутся до 0…−3 °С. Ближайшей ночью погода в столице Приморья ухудшится, пройдут небольшие, временами умеренные осадки преимущественно в виде снега. Во второй половине ветер поменяет своё направление на северное и усилится, температура начнёт понижаться. Днём осадков уже не ожидается и прояснит, но сохранится сильный северный ветер, порывы которого достигнут 18–23 м/с. Похолодание продолжится, минимальная и максимальная температуры в пределах −3…−6 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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