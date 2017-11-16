В Приморье регистрируется рост вирусных заболеваний, в том числе пневмонии

Сегодня в Приморском крае заболеваемость ОРВИ регистрируется ниже уровня эпидемического порога на 13,2% и среди всех возрастных групп. По отношению к предыдущей неделе, отмечается рост заболеваемости среди совокупного населения на 23,6%, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Рост числа заболевших – это сезонное явление, грипп пока в Приморье не регистрируется, - подчеркнула руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

По результатам лабораторных данных, с начала эпидсезона 2019-2020 года обследовано 615 человек, вирусов гриппа не обнаружено.

В настоящее время в крае регистрируются РНК (ДНК) вирусы негриппозной этиологии, такие как парагрипп, аденовирусы, метапневмовирусы, риновирусы, бакавирусы и другие. Также в регионе отмечен незначительный рост внебольничных пневмоний, но, эпидемиологический порог по данному типу заболевания не превышен.

Врачи подчеркивают, что главная защита от пневмонии – вакцинация.

Сегодня в рамках национального календаря прививок можно сделать прививку от пневмококковой инфекции. Детям раннего возраста, начиная с 2 месяцев и до 2 лет, она делается бесплатно. Детям школьного возраста и взрослым прививку от данной инфекции можно сделать на коммерческой основе в любой поликлинике, а также в центре вакцинопрофилактики. Бесплатно же прививку ставят и детям, и взрослым из групп риска, то есть имеющим хронические заболевания.

Специалисты обращают внимание на то, что помимо самой болезни, прививка от пневмонии защищает еще и от целого ряда опасных заболеваний: менингита (инфекционное воспаление головного мозга), эндокардита (бактериальное воспаление внутренней оболочки сердца, вызванное пневмококковой инфекцией), отита (воспаление среднего уха) и других.

Согласно прогнозам экспертов, начало подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в начале января.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]