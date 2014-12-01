Людям с ограниченными возможностями здоровья предложили стать предпринимателями





Во Владивостоке впервые прошел форум «Бизнес без ограничений. Новые идеи развития предпринимательства среди граждан с ограничениями по здоровью», — сообщают «Вести: Приморье» по информации АСИ.

В форуме участвовали более 70 человек с ограниченными возможностями здоровья, живущие в разных городах и поселках Приморского края, в том числе в Находке, Артеме, Уссурийске, Арсеньеве, Лесозаводске, Кировке, — сообщает пресс-служба Агентства социальной информации.

«Не обошлось и без дискуссий о наболевших вопросах, — рассказывает Вероника Сипачева, руководитель организации по развитию социальных и образовательных инициатив «Инверика». — Эти вопросы интересуют как уже состоявшихся предпринимателей, так и тех, кто только готовится сделать шаг навстречу собственному делу».

Как отметила Вероника Сипачева, участники высказывали и обосновывали свою позицию относительно того, что можно и нужно изменить в законодательстве, во взаимодействии с органами, которые предоставляют какую-то помощь и поддержку: центром занятости, центром поддержки предпринимательства. Обсуждались подготовка и подача документов. Рассматривали и вопросы, связанные с расширением понятия категории «социальный предприниматель», предлагали конструктивные идеи по поводу того, какие мероприятия и какие форматы были бы интересны этой целевой аудитории с точки зрения их дальнейшего повышения квалификации, обучения».

«Подобные форумы нужны, — считает Геннадий Антропов, руководитель АНО «Благое дело». — Прежде всего они важны потому, что каждому человеку с ограниченными возможностями здоровья никогда не надо терять веру в самого себя. Предпринимательство — это активная жизненная позиция, это стимул для собственного личностного развития, это способ преодолеть жалость и отношение к инвалидам как к «не таким, как все».

На форуме также представили реальные бизнес-кейсы, проекты, реализованные людьми с ограниченными возможностями здоровья не только в Приморском крае, но и в других субъектах Дальневосточного федерального округа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]