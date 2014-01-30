Экстренное оповещение: в крае готовятся к проверке

Системы экстренного оповещения проверят в Приморье 28 ноября, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

В четверг, 28 ноября, с 11:00 до 12:00 в Приморском крае пройдет комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения о ЧС. Проверка связана с окончанием модернизации систем тревожного оповещения населения об угрозе ЧС.

По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, в указанное время специалисты проверят работоспособность аппаратуры, готовность технических средств оповещения к передаче информации.

«Подобные проверки проводятся регулярно, но предстоящая проверка связана еще и с окончанием работ по модернизации систем оповещения», – пояснили в ведомстве.

Так, в единых дежурно-диспетчерских службах муниципалитетов установили современное оборудование, позволяющее повысить устойчивость и эффективность функционирования системы оповещения.

«Комплекс работает при отключении централизованного энергоснабжения не менее шести часов в дежурном режиме и не менее одного часа в режиме передачи сигналов и информации оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации», – добавили специалисты.

Работу нового оборудования как раз проверят в ближайший четверг.

По словам врио вице-губернатора Приморья Олега Мельникова, главой региона Олегом Кожемяко поставлена задача вывести систему предупреждения и реагирования в чрезвычайных ситуациях на новый уровень.

«Это и техническое переоснащение оборудования, и повышение квалификации специалистов, работающих в этой сфере», – обозначил замглавы края.

Отметим, при возникновении ЧС, услышав сигнал сирены, необходимо включить телевизор и радиоприемник для прослушивания экстренного сообщения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]