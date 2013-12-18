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Победитель лотереи потратил деньги на проституток, убил детей и покончил собой

Победитель лотереи потратил деньги на проституток, убил детей и покончил собой

Фото: dailymail.co.uk

В английском городе Хинкли, графство Лестершир, победитель лотереи спустил выигрыш на проституток и машину, после чего напал на жену, убил двух сыновей и покончил с собой, "Вести: Приморье" со ссылкой на Daily Mail.

Выиграв 40 000 фунтов стерлингов (3,3 миллиона рублей), мужчина потратил выигрыш на акции и новую машину, а также на проституток. 

По версии следствия, мужчина убил двоих сыновей 11 и 5 лет, пытался убить жену. После нескольких ударов и попыткой задушить, муж нанес жене ножевые ранения. Женщине удалось выбежать из дома и вызвать полицию.

Дети были найдены мертвыми в постели. Судебно-медицинский эксперт предположил, что они были задушены. 

После пятичасового удержания собственной семьи в заложниках победитель в лотерею покончил собой, нанеся ножом удар в грудь. В предсмертной записке он просил прошения и признавался в любви к детям и жене.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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