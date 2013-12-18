Победитель лотереи потратил деньги на проституток, убил детей и покончил собой
В английском городе Хинкли, графство Лестершир, победитель лотереи спустил выигрыш на проституток и машину, после чего напал на жену, убил двух сыновей и покончил с собой, "Вести: Приморье" со ссылкой на Daily Mail.
Выиграв 40 000 фунтов стерлингов (3,3 миллиона рублей), мужчина потратил выигрыш на акции и новую машину, а также на проституток.
По версии следствия, мужчина убил двоих сыновей 11 и 5 лет, пытался убить жену. После нескольких ударов и попыткой задушить, муж нанес жене ножевые ранения. Женщине удалось выбежать из дома и вызвать полицию.
Дети были найдены мертвыми в постели. Судебно-медицинский эксперт предположил, что они были задушены.
После пятичасового удержания собственной семьи в заложниках победитель в лотерею покончил собой, нанеся ножом удар в грудь. В предсмертной записке он просил прошения и признавался в любви к детям и жене.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
18.03.2016 Трагедия в школе г.Находка. Подробности
-
18.03.2016 Ученикам и педагогам школы Находки, где убили ученицу, окажут психологическую помощь
-
18.12.2013 В Лучегорске психически не здоровый мужчина зарубил пожилую соседку
-
26.04.2018 Во Владивостоке парень в ходе ссоры убил девушку и сам покончил с собой
-
29.09.2014 В Дальнегорске перед судом предстанет 30-летний "Раскольников"
-
18.03.2016 В Приморье 19-летний юноша зарезал свою 15-летнюю возлюбленную, а после покончил с собой
Добавить комментарий