Оружейные залпы почетного караула прозвучали в честь морской пехоты
У морской пехотинцев России сегодня день рождения. По всех флотам страны - Балтийском, Черноморском, Северном и Тихоокеанском проходят торжественные мероприятия. На Дальнем Востоке на Камчатке праздник уже отметили, а во Владивостоке еще продолжается. На территории гарнизона в парадном строю отмаршеровали действующие флотские пехотинцы, к мемориалу погибшим сослуживцам возложили цветы, их память почтили минутой молчания под оружейные залпы почетного караула, сообщает "Вести: Приморье".
314 лет назад в этот же день Петр Первый издал указ о создании морских полков - с этой даты началась история российских флотских пехотинцев, однако на Тихом океане первая бригада появилась полвека назад. Гостям праздника во Владивостоке показали образцы военной техники морской пехоты и ручного вооружения.
Денис Сидоренко, морской пехотинец Тихоокеанского флота:
- Ручной пулемет Калашникова, удобный, увесистый, не мешает. Предназначен для ведения боя в поле, в здании бесполезен.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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