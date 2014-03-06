Зарплату приемным родителям увеличат на 10%





Размер ежемесячных вознаграждений для семей с приемными детьми вырастет в Приморье. Соответствующие изменения в краевой закон приняли сразу в первом, втором и третьем чтениях депутаты ЗАКСа, — передают «Вести: Приморье» по данным АПК.

Напомним, в 2019 году размер ежемесячного вознаграждения для приемных семей составляет 11797 рублей. Его базовая часть равна 7150 рублям. В 2020 году сумма увеличится уже до 11440 рублей, 7865 из которых – базовая часть.

«Всего в 2019 году в краевом бюджете предусмотрено около 263,4 миллиона рублей на ежемесячные выплаты приемным семьям, в 2020 планируется направить уже порядка 273,3 миллиона рублей. В 2021 и 2022 годах – почти 284 и 295 миллионов рублей соответственно», – уточнили в краевом департаменте образования и науки.

Отметим, в Приморском крае сегодня насчитывается 880 семей, имеющих приемных детей и получающих соответствующее ежемесячное вознаграждение. В них воспитывают 1933 детей. В 2020 году, по прогнозам краевого департамента образования и науки, количество одиноких ребят, которые обретут маму и папу, увеличится минимум до 1983 человек.

Кроме того, во время заседания приморского парламента были приняты изменения в краевой закон, согласно которым в 2020 году увеличится также ежемесячная выплата опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством). Сумма вырастет с 8034 до 8331 рублей. В настоящее время в крае проживают 6695 детей-сирот, получающих ежемесячное опекунское пособие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]