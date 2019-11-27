Обнародованы новые факты по делу об убийстве приморской школьницы
Полиграф уличил преступника во лжи. Подозреваемый сознался в преступлении и указал место, куда бросил тело девушки. Преступника определили в СИЗО, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении тяжкого преступления сотрудники отдела по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю и оперуполномоченные межмуниципального отдела МВД России «Лесозаводский» задержали 24-летнего жителя Кировского района.
Гражданин свою причастность к безвестному исчезновению знакомой отрицал, уверяя сотрудников полиции в том, что действительно накануне был с потерпевшей в кафе, но потом они поссорились и девушка ушла. Задержанный неоднократно давал разные, порой противоречивые показания. Сыщики приняли решение о применении технического средства, используемого при проведении психофизиологических исследований. Благодаря полиграфу мужчину удалось уличить во лжи, он дал признательные показания, а также рассказал, в каком месте избавился от тела девушки. Выехав на указанное задержанным место, следственно-оперативная группа обнаружила погибшую. Тело девушки обнаружено в реке Уссури с признаками насильственной смерти.
Ранее, в отделение полиции №17 межмуниципального отдела МВД России «Лесозаводский» поступило сообщение местной жительницы о безвестном исчезновении ее 17- летней дочери.
Сотрудники отдела внутренних дел были подняты по тревоге. Полицейскими были организованы поисковые мероприятия.
Следственным комитетом Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и выдворен в изолятор временного содержания МОМВД России «Лесозаводский».
Ранее «Вести: Приморье» публиковали кадры следственного эксперимента с предполагаемым убийцей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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