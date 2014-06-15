Разбогатели? Приморцы оставили в магазинах на 27 млрд ₽ больше, чем в прошлом году
Оборот розничной торговли в январе-октябре 2019 года составил 353.6 млрд. рублей. Население края израсходовало на приобретение товаров на 26.8 млрд. рублей больше, чем за соответствующий период 2018 года, — гласит статистика Примстата, передают «Вести: Приморье».
В сопоставимых ценах оборот розничной торговли увеличился на 4%.
Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка) сформировано 93% оборота розничной торговли, доля розничных рынков и ярмарок – 7%.
В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров, которую можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения, стабильно занимает более половины – 52%. За январь-октябрь 2019 года реализовано непродовольственных товаров на 185 млрд. рублей, пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на 168.6 млрд. рублей. В сопоставимых ценах продажа товаров каждой из этих групп увеличилась на 4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Объем оборота общественного питания составил 15.8 млрд. рублей (к январю-октябрю 2018 – 104%).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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