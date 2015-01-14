Разве такое бывает? В Приморье подешевели отдельные категории продуктов
В Приморье отмечено снижение стоимости некоторых категорий продуктов питания. В частности, речь идет о сахаре, моркови и капусте. Их цена по сравнение с леним сезоном в среднем подешевела на 8 процентов, сообщает "Вести: Приморье".
Лидером по темпам снижения стоимости оказался обычный сахар-песок. По некоторым данным, за два последних месяца его стоимость упала на 20, 5% за килограмм. Это информацию, в частности., подтвердили в отделе потребительского рынка управления экономического развития администрации УГО. Главный специалист отдела Александра Володина, рассказала местным журналистам, о том, что после закрытия местного производства сахар в Приморский край завозится из других регионов. Нынешнему снижению его стоимости способствовали хороший урожай сахарной свеклы и высокий уровень запасов прошлого года.
С начала года на 33,6% и 21,1% подешевели свежие огурцы и томаты. На 5% осенью подешевела морковь, почти на столько же (4,6%) рыба.
Выросли в цене крупы и макаронные изделия. Наиболее заметно это сказалось на гречневой ядрице - 24%, пшене - 10,9%, рисе шлифованном - 6,6%. Лишь немного подорожала свинина - на 0,9%, что удивляет, ведь в Приморье почти каждую неделю выявляют новый очаг африканской чумы свиней, - отмечает уссурийское издание.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
29.10.2019 Продуктовая корзина подешевела в Приморье
-
17.10.2017 Какие продукты подешевели в Приморье?
-
20.07.2017 Куры, яйца и гречка подешевели в Приморье
-
23.03.2017 В Приморском крае подешевели социально значимые продукты питания
-
13.04.2016 Стоимость потребительской корзины снизилась в Приморье на 13 рублей
-
14.01.2015 По темпам роста цен на социально-значимые товары Приморье занимает 59 место
Добавить комментарий