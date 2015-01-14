Разве такое бывает? В Приморье подешевели отдельные категории продуктов

В Приморье отмечено снижение стоимости некоторых категорий продуктов питания. В частности, речь идет о сахаре, моркови и капусте. Их цена по сравнение с леним сезоном в среднем подешевела на 8 процентов, сообщает "Вести: Приморье".

Лидером по темпам снижения стоимости оказался обычный сахар-песок. По некоторым данным, за два последних месяца его стоимость упала на 20, 5% за килограмм. Это информацию, в частности., подтвердили в отделе потребительского рынка управления экономического развития администрации УГО. Главный специалист отдела Александра Володина, рассказала местным журналистам, о том, что после закрытия местного производства сахар в Приморский край завозится из других регионов. Нынешнему снижению его стоимости способствовали хороший урожай сахарной свеклы и высокий уровень запасов прошлого года.

С начала года на 33,6% и 21,1% подешевели свежие огурцы и томаты. На 5% осенью подешевела морковь, почти на столько же (4,6%) рыба.

Выросли в цене крупы и макаронные изделия. Наиболее заметно это сказалось на гречневой ядрице - 24%, пшене - 10,9%, рисе шлифованном - 6,6%. Лишь немного подорожала свинина - на 0,9%, что удивляет, ведь в Приморье почти каждую неделю выявляют новый очаг африканской чумы свиней, - отмечает уссурийское издание.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]