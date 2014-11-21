Кофейного автомата не хватает: житель Приморья первым оценил терминал аэропорта в Челябинске





Новый терминал челябинского аэропорта начал работать в тестовом режиме. Одним из первых в стране смог его оценить житель Находки, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на сетевое издание «Пчела».

Новый терминал площадью 16,5 тыс. кв. м. строили с лета 2018 года, поскольку старый не справлялся с пассажиропотоком. Сегодня он впервые принял пассажиров.

Андрей Хомутенко прилетел в Челябинск из Приморского края, чтобы навестить родителей.

«Аэропорт современный, светлый», — отметил пассажир и пошутил, что если бы работал кофейный автомат, было бы совсем хорошо.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]