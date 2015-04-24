Это недопустимо: водителей привлекают к ответственности

По данным Госавтоинспекции, в темное время суток тонировка значительно ухудшает видимость для водителя, что провоцирует аварийно опасные ситуации и, как результат - дорожно-транспортные происшествия. Работа по пресечению данного вида нарушений ведется ежедневно, меры административного воздействия применяются не с целью наказания, а для обеспечения безопасности самих водителей и других участников дорожного движения.

С начала текущего года в Приморье выявлено 14 тыс. 506 автомобилей с нарушением правил тонировки. Водители автомашин привлечены к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств).

Напомним, управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Помимо этого водитель обязан устранить на месте обстоятельства, способствующие совершению административного правонарушения (снять тонировку). В случае отказа либо отсутствия возможности устранения изменений, внесенных в транспортное средство на месте выявления нарушения, водителю выдается требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения. Дополнительно водителю доводится информация о том, что, в случае неявки на осмотр в подразделение Госавтоинспекции в течение указанного времени, регистрация данного транспортного средства будет прекращена (аннулирована) в соответствии с действующим законодательством, как не соответствующего требованиям безопасности дорожного движения.

При невыполнении требования об устранении нарушения, сотрудники Госавтоинспекции привлекают водителей к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Мера ответственности определяется по результатам судебного рассмотрения и, как правило, выражается в административном аресте на срок до пятнадцати суток.

Использование съемной тонировки также расценивается как правонарушение. При этом водитель ошибочно полагает, что быстрое устранение ее до того, как подойдет инспектор ДПС, освободит его от ответственности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]