Она отдала последнее, лишь бы остаться в живых
В Артеме Приморского края окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении грабежа.
Ранее в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение сотрудницы павильона быстрого питания, расположенного на улице Пограничной. Заявительница рассказала, что в вечернее время неизвестный проник в помещение, похитил денежные средства и золотые изделия.
В следственном подразделении было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж), сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Артему.
В ходе следствия установлено, что мужчина, надев маску с прорезями для глаз, проник в павильон. Угрожая сотруднице расправой, он похитил всю дневную выручку из кассы, а также 4 тысячи рублей из кошелька сотрудницы павильона. После этого, забрав две пары золотых сережек и кольцо, принадлежащие персоналу заведения, налетчик скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего жителя Артема. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.
Похищенные золотые изделия изъяты и возвращены законным владельцам. Денежные средства подозреваемый потратил на собственные нужды.
Изъята и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства маска с прорезями для глаз.
Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности. Из мест лишения свободы, где он провел около 10 лет за совершение грабежей и разбойных нападений, освободился в августе прошлого года.
Расследование завершено. Уголовное дело передано в артемовский суд для рассмотрения по существу.
Подсудимому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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