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Рекламу медицинских препаратов могут запретить

Рекламу медицинских препаратов могут запретить

Фото: health.ej.by

Запретить рекламу медицинских препаратов в теле- и радиопрограммах предложили депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР. Соответствующий документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Госдумы.

По мнению лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского, раскручивание лекарств несет угрозу жизни и здоровью граждан, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dumatv.

«Насмотревшись рекламы, люди начинают верить в «чудодейственную» силу препаратов. И приступают к самолечению, вместо того чтобы посоветоваться с врачом. (…) Тех, кто умер в результате приема разрекламированных лекарств, больше, чем пациентов, скончавшихся на операционных столах!», - заявил Владимир Жириновский.

Владимир Вольфович отметил, что рекламирование медикаментов на теле- и радиоэфирах запрещено законодательством Евросоюза и Канады и подчеркнул необходимость введения соответствующего закона и в нашей стране.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, самостоятельное лечение болезней занимает пятое место среди причин, приводящих к смерти.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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