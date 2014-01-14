Рекламу медицинских препаратов могут запретить
Запретить рекламу медицинских препаратов в теле- и радиопрограммах предложили депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР. Соответствующий документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Госдумы.
По мнению лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского, раскручивание лекарств несет угрозу жизни и здоровью граждан, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dumatv.
«Насмотревшись рекламы, люди начинают верить в «чудодейственную» силу препаратов. И приступают к самолечению, вместо того чтобы посоветоваться с врачом. (…) Тех, кто умер в результате приема разрекламированных лекарств, больше, чем пациентов, скончавшихся на операционных столах!», - заявил Владимир Жириновский.
Владимир Вольфович отметил, что рекламирование медикаментов на теле- и радиоэфирах запрещено законодательством Евросоюза и Канады и подчеркнул необходимость введения соответствующего закона и в нашей стране.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, самостоятельное лечение болезней занимает пятое место среди причин, приводящих к смерти.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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