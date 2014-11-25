Заключенный, отбывая наказание, перечислял деньги террористической организации

Сотрудники оперативного управления ГУФСИН совместно с УФСБ выявили заключенного, который, отбывая наказание в одной из исправительных колоний Приморья, перечислял денежные средства в адрес международной террористической организации.

Подробности в интересах следствия не разглашаются. В настоящее время возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие в террористической деятельности). Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по ПК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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