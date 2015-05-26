Сразу пять новых для России видов пауков обнаружены на Земле леопарда

Паук-волк, паук-воронкопряд и представители еще трех семейств пауков, ранее не известных в фауне России, впервые обнаружены на особо охраняемых природных территориях «Земли леопарда» в Приморском крае, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на зоозащитников.

По информации пресс-службы нацпарка, открытие сделано ученым из Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН.

Исследования видового разнообразия паукообразных проводились в национальном парке «Земля леопарда» и заповеднике «Кедровая падь». В ходе экспедиции кандидат биологических наук Лаймонас Триликаускас собрал около полутора тысяч экземпляров этих членистоногих для исследований в лаборатории. В результате российскому арахнологу удалось обнаружить 77 видов пауков, пять из которых в пределах России оказались отмечены впервые.

Среди новых для РФ видов обнаружены четыре вида небольших пауков, живущих в лесной подстилке: Pardosa laevitarsis семейства пауки-волки, ранее встречавшийся только в Японии и впервые отмеченный на континенте, а также Phycosoma labialis, Zora lyriformis, Anguliphantes nasus. Пятым новым видом стал крупный паук-воронкопряд Allagelena opulenta, обитающий в траве на лугах. Русских названий эти виды пауков не имеют, поэтому при их упоминании используется только латынь.

«Уникальное географическое положение Земли леопарда на самом юге Дальнего Востока и природные условия создают благоприятные условия для представителей многих групп пауков, – подчеркнул Лаймонас Триликаускас. – Необходимо проведение планомерных и долгосрочных исследований, которые могут принести новые данные. Ожидаемое количество видов пауков здесь составляет не менее 350–400».

По мнению арахнолога, необходимо изменение негативного отношения к паукам в обществе, в котором преобладает страх перед этими животными. По своей природе это осторожные и пугливые существа, не проявляющие агрессии к человеку. На Земле леопарда нет ни одного вида, представляющего для людей реальную опасность.

Делясь впечатлениями о работе на Земле леопарда, ученый также отметил, что ему очень повезло изучать пауков в местах, где живут одни из самых редких животных планеты – дальневосточный леопард и амурский тигр. По словам специалиста, здешние леса – не источник скрытой опасности, а территория с красивой и необычайно богатой природой, с которой трудно расставаться.

«Расположение «Земли леопарда» уникально: это место, которое граничит с Китаем и Северной Кореей, – отметил Юрий Дарман, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по науке, кандидат биологических наук, заслуженный эколог России. – Это предопределяет богатейшее биоразнообразие. На этой территории можно встретить десятки видов растений и животных, увидеть которые в России можно только здесь. Каждый год ученые делают все новые открытия – от находок животных древней фауны до впервые отмеченных в России видов. Важность таких научных открытий неоспорима».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]