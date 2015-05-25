Течь и наледь на дороге устранят переустройством водопропускных труб на Океанской

Специалисты городской администрации сообщили, что уже определен подрядчик, которому в оперативном режиме предстоит провести работы по переустройству водопропускных труб на участке дороги в районе железнодорожного переезда на станции Океанской. Из-за разрушения старых труб на дорогу стала выходить вода, в результате чего образовывалась наледь.

В отделе инженерных коммуникаций управления дорог и благоустройства отметили, что после проведенной проверки был определен характер течи, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.

«Требуются оперативные и безотлагательные решения. Уже нашли специалистов, которые займутся переустройством водопропускных труб. Ведётся закупка материалов. Все работы должны провести в течение недели», - добавили специалисты.

Отметим, что в течение трёх последних дней здесь силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» проводятся работы по очистке дороги от наледи и обработка дорожного полотна песко-соляной смесью. На участке работает тяжелая техника – автогрейдер, который снимает образующуюся наледь с проезжей части.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]