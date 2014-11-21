Малолетний рецидивист задержан за рулем угнанного авто во Владивостоке





Два подростка угнали авто у пенсионера. Полиция задержала угонщиков после «игры в догонялки», — сообщают «Вести: Приморье» по данным пресс-службы УМВД.

В дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение 77-летнего жителя города. Мужчина сообщил о том, что ночью от дома № 11 по улице 50 лет ВЛКСМ был похищен его автомобиль Субару Импреза.

Ориентировка на транспортное средство была незамедлительно передана нарядам ДПС, личный состав Госавтоинспекции ориентирован на розыск автомашины и установление личности граждан, подозреваемых в автоугоне.

В течение часа инспекторы ДПС обнаружили похищенный автомобиль в районе улицы Сафонова. Водитель транспортного средства двигался в направлении площади Спортивная. Несмотря на неоднократные требования об остановке машины, водитель иномарки продолжил движение. В результате организованного преследования инспекторы ДПС остановили иномарку на улице Школьная.

За рулем Субару был 15-летний подросток, находящийся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении за ранее совершенный угон. В салоне автомобиля также находился его 14-летний товарищ. По предварительным данным, пассажир ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Давать объяснения и какие-либо комментарии о причинах своего поступка молодые люди отказались.

Об инциденте сообщено родителям подростков, а также инспекторам по делам несовершеннолетних. Подозреваемые доставлены в отдел полиции №2 города Владивостока для дальнейших разбирательств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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