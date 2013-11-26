Интернет-мошенники активизировались в преддверии «Черной пятницы»





В преддверии международных акций «Черная пятница» Роскомнадзор считает необходимым предупредить пользователей о появлении в интернете «лендинговых» страниц сайтов злоумышленников, которые под видом маркетинговых распродаж незаконно собирают персональные данные, — передают «Вести: Приморье».

Специалисты Роскомнадзора из Управления по защите прав субъектов персональных данных отмечают, что основной целью сбора таких данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и пр.) является последующее их использование в качестве «спамерских» баз данных и для кражи данных банковских карт.

Роскомнадзор отмечает опасность таких страниц, поскольку в таком случае высока вероятность, что персональные данные пользователей будут использованы в целях, отличных от заявленных на этапе их сбора и публикует рекомендации для пользователей, чтобы избежать похищения личных данных:

Проверяйте оригинальность домена известного интернет-магазина.Как правило, мошенники регистрируют похожие на настоящий сайт домены, чтобы ввести покупателя в заблуждение и используют логотипы известных брендов, которые участвуют в акции.

Проверяйте наличие SSL сертификата. На страницах с вводом и передачей личной информации пользователей сайты используют шифрование SSL «https://». Если сайт банка или авиакомпании начинается на «http://», это повод усомниться в оригинальности страницы.

Различие структур страниц с оригинальным сайтом и подозрительные платежные формы. Посмотрите на наличие ссылок на странице. Если при клике на них вы переходите на страницу с ошибкой или на страницы, которые не похожи оригинальный ресурс, значит, вы попали на фишинговый сайт.

Проверяйте сайт на наличие пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и контактов. Согласно российскому законодательству, при сборе и обработки личной информации сайты обязаны размещать правовую информацию, с которой может ознакомиться пользователь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]