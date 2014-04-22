Дезориентированный дедушка ищет родственников





Видео с кадрами дедушки, который не помнит, откуда он и кто его родственники, появилось в интернет-барахолке Дальнегорска, — сообщают «Вести: Приморье».

Девушка, опубликовавшая призыв опознать мужчину, написала: «Может, кто-то узнает дедушку? Говорит, что зовут Сергей Суслов, где живет, не помнит. Дезориентирован. На данный момент сидит в отделе полиции

Отвезли туда, так как с магазинов его выгоняют. Забрала его с магазина «Весна», что находится на Горького. Дедушка чистенький, опрятный, алкоголем не пахнет. Выглядит растерянным», — передает ее слова паблик @farpost_dalnegorsk.

На вопрос, из Дальнегорска ли он, мужчина отвечает: «Почему с Дальнегорска? Ну, где «Металлист» завод».

Это дает возможность предположить, что потерянный мужчина приехал в Дальнегорск из Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]