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Дезориентированный дедушка ищет родственников

Дезориентированный дедушка ищет родственников

Фото: Инстаграм @farpost_dalnegorsk


Видео с кадрами дедушки, который не помнит, откуда он и кто его родственники, появилось в интернет-барахолке Дальнегорска, — сообщают «Вести: Приморье».

Девушка, опубликовавшая призыв опознать мужчину, написала: «Может, кто-то узнает дедушку? Говорит, что зовут Сергей Суслов, где живет,  не помнит. Дезориентирован. На данный момент сидит в отделе полиции
Отвезли туда, так как с магазинов его выгоняют. Забрала его с магазина «Весна», что находится на Горького. Дедушка чистенький, опрятный, алкоголем не пахнет.  Выглядит растерянным», — передает ее слова паблик @farpost_dalnegorsk.

На вопрос, из Дальнегорска ли он, мужчина отвечает: «Почему с Дальнегорска? Ну, где «Металлист» завод».

Это дает возможность предположить, что потерянный мужчина приехал в Дальнегорск из Владивостока.

 

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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