Ученики владивостокской школы надышались «белизной»
Ученики средней школы №25 во Владивостоке занимались в помещениях с острым запахом хлора в нарушение предписаний по безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, — передают «Вести: Приморье».
Поводом к внеплановой проверке школы стали жалобы родителей на запах хлорки в помещениях школы. Как сообщила одна из мам на своей странице в Facebook, после занятий в школе у некоторых учеников кружилась голова, наблюдались аллергические реакции, кашель. Стойкий запах хлора держался в коридоре второго этажа, где ремонтируют потолок.
«При подготовке потолка к покраске его предварительно помыли белизной (средство с 95% содержанием хлора - прим. ТАСС) для антисептической обработки. Ремонт в школе ведется только после окончания всех уроков, в вечернее время. Утром завуч должна была проверить помещения и, обнаружив химический запах, — закрыть крыло, а занятия с учениками перенести в свободные классы. Этого сделано не было, поэтому завучи привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказали в пресс-службе.
Срочный ремонт понадобился ввиду образования грибка на потолке из-за течи на участке крыши. Плановый ремонт кровли запланирован на 2020 год. В администрации уточнили, что в четверг ученики вторых классов из крыла, в котором идет ремонт, занимаются в других кабинетах.
За выходные ремонт потолка завершат, а 2 декабря все помещения дополнительно проветрят. Полностью крыло для уроков планируется открыть 3 декабря, а в понедельник школьники еще будут заниматься в свободных классах. Специалисты Роспотребнадзора также должны провести проверку школы в ближайшие дни.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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