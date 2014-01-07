"Адмирал" прервал серию победных матчей, споткнувшись о "Северсталь"

Череповецкая «Северсталь» обыграла владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, — сообщают «Вести: Приморье».

Единственную шайбу в матче забросил Игорь Гераськин, с четвертой попытки реализовав преимущество. ПРи этом шайба срикошетила от лезвия коньков защитника "Адмирала".

«Северсталь» с 27 очками занимает 11-е место на Западе. У «Адмирала» 38 очков, с четвертого места он опустился на пятое.

Этот проигрыш прервал у моряков серию из четырех выездных победных матчей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]