"Адмирал" прервал серию победных матчей, споткнувшись о "Северсталь"
Череповецкая «Северсталь» обыграла владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, — сообщают «Вести: Приморье».
Единственную шайбу в матче забросил Игорь Гераськин, с четвертой попытки реализовав преимущество. ПРи этом шайба срикошетила от лезвия коньков защитника "Адмирала".
«Северсталь» с 27 очками занимает 11-е место на Западе. У «Адмирала» 38 очков, с четвертого места он опустился на пятое.
Этот проигрыш прервал у моряков серию из четырех выездных победных матчей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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