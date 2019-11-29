Дмитрий Песков: "В феврале стартует новая грантовая кампания РГО для СМИ"
Пресс-конференция председателя медиа-совета РГО Дмитрия Пескова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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