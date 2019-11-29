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Жесткое заявление сделал губернатор Приморья на Совете глав муниципалитетов

Губернатор края выступил на Совете глав муниципальных образований в поселке Кировский. Говорили о реализации региональных и национальных проектов. Напомню, в крае таких 52 и 11 соответственно, и затрагивают они все сферы жизни граждан. Олег Кожемяко акцентировал внимание чиновников на необходимости вовлечение населения в процесс создания комфортных условий для их жизни. Губернатор указал местным главам на программы первостепенной важности, такие как повышение качества образования и медицинского обслуживания, а также поддержка людей старшего поколения. Так, для пенсионеров планируется ввести льготный проезд на общественном транспорте.

Олег Кожемяко подчеркнул, теперь подобные встречи с главами теперь будет проводить раз в квартал, чтобы лично контролировать выполнение поставленных задач. Что же касается недобросовестных чиновников, у губернатора с ними разговор будет короткий.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Уходить от ответственности за решение простых малых, но нужных для людей вопросов ни в коем случае не будет позволено. И могу прямо сказать, и людям я уже сказал, работы уже все закончены и можно подводить итоги. Сформирован бюджет, и гражданам можно будет объяснить, что, в каком районе будет делаться. Для этого у нас в декабре-феврале пойдут встречи с населением везде, и если мы будем видеть накал населения именно по невниманию главы, по нерешению этих вопросов, с такими главами будем расставаться без каких-либо моментов. Сейчас есть полномочия у нас и по партийной линии, и по органам исполнительной власти».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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