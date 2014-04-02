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Вчера, 22:56
 

Краснокнижный лебедь в гордом одиночестве остался зимовать в Приморье

Краснокнижный лебедь в гордом одиночестве остался зимовать в Приморье

Фото: primorsky.ru

Краснокнижного лебедя-кликуна обнаружили зоозащитники в устье реки Хмыловки недалеко от порта Восточного. Специалисты обеспокоены тем, что птица не улетела на зимовку вместе со своими сородичами, — сообщили «Вестям: Приморье» в департамент охотничьего надзора Приморского края.

Несколько дней сотрудники департамента ежедневно мониторят состояния краснокнижной птицы – лебедя-кликуна. Он не улетел в теплые страны, а остался в устье реки Хмыловка, недалеко от порта Восточного.

Как отмечают специалисты, установлено, что видимых повреждений у лебедя при визуальном осмотре с берега не обнаружено. Поскольку водоем не замерз, в наличии кормовая база, а также период миграции птиц не окончен, то оснований для изъятия лебедя из природной среды не имеется.

«Изъятие объектов животного мира из естественной среды обитания является исключительной мерой и должно происходить при наличии достаточных к этому оснований. Необходимо отметить, что это не первый случай в Приморском крае, когда перелетные птицы по тем или иным причинам не улетали на юг и успешно переживали зиму», — сообщили в департаменте.

Специалисты охотнадзора подготовили разрешительные документы на изъятие лебедя из природной среды, и в случае экстренной необходимости (замерзание водоема, отсутствия кормовой базы) будет произведено его изъятие.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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