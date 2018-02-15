В Приморье разыскивают женщину, которая около месяца не выходит на связь с родственниками

Жительница Артема Елена Моздыган, 1966 года рождения, с 5 ноября 2019 года перестала выходить на связь с родственниками и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпоиск".

Приметы: рост около 172 см., глаза карие, волос тёмный с рыжиной.

Всех, кто может сообщить информацию о местонахождении женщины, просят позвонить по телефону: 89025571220.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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