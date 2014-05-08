Такси с пассажирами в салоне влетела в блок, перевернулась и загорелась во Владивостоке
Около 3 часов ночи в районе дома № 135 на Красного Знамени загорелась Toyota Aqua. Водитель не справился с управлением, влетел в блок и перевернулся, после чего начался пожар, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
По свидетельствам очевидцев, автомобиль принадлежал одному из агрегаторов такси. Водитель вез пассажира от гостинок в сторону Шилкинской. На повороте машина влетела в блок, затем, перевернувшись, улетела на парковку. Вскоре после опрокидывания из-под капота пошел дым и машина загорелась. Водителю и пассажиру удалось выбраться в окно.
После возгорания несколько прохожих стали отталкивать припаркованные рядом автомобили от охваченного пламенем хэтчбека.
На место оперативно выехали пожарные расчеты – машину потушили через несколько минут. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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