Mazda отзовет в России почти 36 тысяч машин

Российское подразделение Mazda — ООО «Мазда Мотор РУС» — отзывает в РФ 35 801 автомобиль CX-7 из-за проблем с задними фарами.

Какк сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой Росстандарт, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года, с VIN-кодами согласно приложению.

Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что на некоторых автомобилях происходит помутнение рассеивателя заднего фонаря, который из-за этого при включении фонаря стоп-сигнала или заднего габаритного фонаря выглядит белым.

Уполномоченные представители изготовителей ООО «МАЗДА МОТОР РУС» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На транспортных средствах будет выполнена проверка и, в случае подтверждения наличия неисправности, произведена замена обоих задних фонарей модифицированными (при этом автомобиль должен быть оборудован оригинальными фонарями, установленными при производстве).

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]