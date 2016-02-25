Mazda отзовет в России почти 36 тысяч машин
Российское подразделение Mazda — ООО «Мазда Мотор РУС» — отзывает в РФ 35 801 автомобиль CX-7 из-за проблем с задними фарами.
Какк сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой Росстандарт, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года, с VIN-кодами согласно приложению.
Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что на некоторых автомобилях происходит помутнение рассеивателя заднего фонаря, который из-за этого при включении фонаря стоп-сигнала или заднего габаритного фонаря выглядит белым.
Уполномоченные представители изготовителей ООО «МАЗДА МОТОР РУС» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
На транспортных средствах будет выполнена проверка и, в случае подтверждения наличия неисправности, произведена замена обоих задних фонарей модифицированными (при этом автомобиль должен быть оборудован оригинальными фонарями, установленными при производстве).
Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
25.02.2016 Toyota отзовет в России более 140 тысяч автомобилей из-за проблем с безопасностью
-
28.12.2017 Mazda в 2018 году запустит во Владивостоке сборку кроссовера CX-9
-
03.08.2016 Гостей ВЭФ будут обслуживать новые автомобили, сделанные во Владивостоке
-
14.03.2019 Первый в России автомобиль с электронным ПТС продали во Владивосток
-
18.09.2017 Резидент ТОР запустит в Приморье завод по производству двигателей Mazda
-
20.10.2017 В Приморье началось строительство завода по производству двигателей
Добавить комментарий