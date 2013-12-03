Во Владивостоке приступили к оформлению главной городской елки

Подготовка к Новому 2020 году во Владивостоке идет полным ходом. На центральной площади дальневосточной столицы полным ходом идёт монтаж главной новогодней ёлки. Каркас 28-метрового дерева уже полностью собран, рабочие приступили к оформлению его искусственной хвоей.

Как сообщили в администрации города, эту искусственную светодинамическую ёлку устанавливают во Владивостоке уже в третий раз. Специалисты отмечают, что в каждую ветку конструкции встроена гирлянда, запрограммированная на определенный рисунок и интервал мерцания. Украшения елки выполнены в стиле русского расписного узора. Они уже подготовлены к монтажу и ждут своей очереди, чтобы украсить главную новогоднюю ёлку города.

Тем временем, жители и гости города уже с удовольствием гуляют вокруг символа нового года и делают первые в этом году фото с новогодней красавицей.

Отметим, новогодние ёлки во Владивостоке во Владивостоке начали устанавливать в первой половине ноября. Праздничные деревья украшают территорию Дворца детского творчества на Океанском проспекте, Снеговой Пади, открытой концертной площадки на улице Вострецова, 4а, автомобильное кольцо на улице Окатовой и по другим адресам. Всего же в разных районах Владивостока установлено 10 праздничных деревьев, в том числе на отдалённых территориях – в посёлке Трудовое, селе Береговом, на островах Русский и Попова. Наряду с искусственными к Новому году в городе украсят игрушками и две живые ели - в Пушкинском сквере и в селе Береговом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]