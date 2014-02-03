Тигр гуляет под Москвой

Амурский тигр, перебегающий дорогу, был замечен возле Новой Москвы. Это небольшое село в Шкотовском районе Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на центр "Амурский тигр", перебегающего дорогу хищника снял видеорегистратор в салоне автомобиля. Все закончилось хорошо. ⠀⠀⠀⠀

Судя по записи, эта незабываемая для автомобилиста встреча произошла еще 22 ноября.⠀⠀⠀⠀⠀

Напомним, символ Дальнего Востока занесен в Международную Красную книгу. В 1930-х годах охотники истребили 97% дальневосточных тигров. Чтобы спасти зверя от исчезновения, государство запретило на него охоту, и с 1960-х годов численность стала расти. За 90 лет популяция увеличилась в 20 раз. По последним данным, в Приморском крае насчитывается более 450 особей амурского тигра. Но этого недостаточно: амурский тигр по-прежнему носит статус редкого животного.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]