Олег Кожемяко вручил пояс чемпиона MFP бойцу из Приморья

Международный турнир по смешанным единоборствам «MFP 231» на Кубок Губернатора Приморского края прошел накануне в КСК «Фетисов Арена».

231-й международный турнир по смешанным единоборствам на Кубок губернатора Приморского края объединил спортсменов из Бразилии, Китая, Монголии, Киргизии, Ирана, Украины и России: Москвы и дальневосточных городов. Среди бойцов – представители Приморья и Дальнего Востока. Их поддерживали тысячи любителей спорта, в том числе убернатор края Олег Кожемяко и легендарный тяжеловес Сергей Харитонов. Ринг-анонсером мероприятия выступил российский спортсмен, актер и общественный деятель Сергей Бадюк.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, в ходе турнира состоялись девять зрелищных профессиональных боев. Победители поединков:

Максим Шимченко из Владивостока в бое с Николаем Чирковым из Южно-Сахалинска – болевым приемом «рычаг локтя»

Жамалдин Уулу Чынгыз (Киргизия) в бое с Андреем Марченко (Хабаровск) – техническим нокаутом (добивание)

Тумурпурев Дагва из Монголии в бое с Николаем Осокиным из Владивостока – техническим нокаутом

Александр Белых (Благовещенск) в бое с Ильей Цегельниковым из Владивостока – судейским решением

Ислам Магомедов из Хабаровска в бою с Мазиар Яры (Иран) – удушающим приемом

Теймур Тураджов (Украина) в бою с Константином Караульных (Владивосток) – удушающим приемом

Евгений Шаломаев из Владивостока в бое с Урыгенбайяр (Китай) – техническим нокаутом.

Одним из самых зрелищных событий мероприятия стал бой за пояс MFP в среднем весе между Григорием Сиренко из Владивостока и двукратным чемпионом мира по панкратиону Сергеем Погодаевым (Иркутск). В третьем раунде непростого поединка единогласным решением судей победил приморский спортсмен. Вручил награду Григорию лично губернатор.

В главном бою вечера раздельным решением судей победу над Марифом Пираевым из Москвы одержал бразилец Родриго Капорал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]