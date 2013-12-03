Новости Происшествия

Сегодня, 14:28
 

«Родился в рубашке» - легенды приморской полиции

«Родился в рубашке» - легенды приморской полиции

Участковый инспектор милиции Дальнегорского ГОВД Александр Румянцев задержал двоих опасных преступников, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на краевое УМВД.

Случилось это в далеком 1980 году. Идя по следу местной шпаны, подозреваемой в краже мотоциклов, участковый инспектор милиции Дальнегорского ГОВД Александр Румянцев и его помощник вышли к заброшенному поселку. Там по их версии могли скрываться воришки. Внимание привлек добротный дом. И тут в грудь ему уперлось что-то твердое. Клацнул затвор. «Карабин!» - мелькнула мысль.

Румянцев, резко отбив ствол в сторону, дважды выстрелил из табельного пистолета в зловещую темноту. Это подействовало отрезвляюще на невидимых противников. После некоторого затишья наружу из подпола выбрался с поднятыми руками заросший незнакомец. Луч фонарика высветил и его сообщника: затаившись в углу, он пытался передернуть затвор карабина. Пришлось для острастки вновь воспользоваться «Макаровым». Когда на запястьях бородача защелкнулись наручники, тот с досадой прохрипел: «Твое счастье, начальник, в рубашке родился… Успей я раньше передернуть затвор…».

Задержанными оказались двое опасных рецидивистов, которые за совершение ряда преступлений, в том числе и за убийство, находились во всесоюзном розыске.
 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести