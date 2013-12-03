«Родился в рубашке» - легенды приморской полиции
Участковый инспектор милиции Дальнегорского ГОВД Александр Румянцев задержал двоих опасных преступников, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на краевое УМВД.
Случилось это в далеком 1980 году. Идя по следу местной шпаны, подозреваемой в краже мотоциклов, участковый инспектор милиции Дальнегорского ГОВД Александр Румянцев и его помощник вышли к заброшенному поселку. Там по их версии могли скрываться воришки. Внимание привлек добротный дом. И тут в грудь ему уперлось что-то твердое. Клацнул затвор. «Карабин!» - мелькнула мысль.
Румянцев, резко отбив ствол в сторону, дважды выстрелил из табельного пистолета в зловещую темноту. Это подействовало отрезвляюще на невидимых противников. После некоторого затишья наружу из подпола выбрался с поднятыми руками заросший незнакомец. Луч фонарика высветил и его сообщника: затаившись в углу, он пытался передернуть затвор карабина. Пришлось для острастки вновь воспользоваться «Макаровым». Когда на запястьях бородача защелкнулись наручники, тот с досадой прохрипел: «Твое счастье, начальник, в рубашке родился… Успей я раньше передернуть затвор…».
Задержанными оказались двое опасных рецидивистов, которые за совершение ряда преступлений, в том числе и за убийство, находились во всесоюзном розыске.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
05.11.2015 В Приморье отреставрирован мемориал, установленный в память о погибшем милиционере
-
13.07.2017 В Артеме участковый уполномоченный задержал подозреваемого в совершении тяжкого преступления
-
14.06.2017 В Приморье бдительный участковый раскрыл убийство
-
15.07.2015 В Артеме участковый уполномоченный полиции по «горячим» следам раскрыл кражу
-
03.12.2013 Cтали известны подробности драки и вооруженного нападения на полицейских в Уссурийске
-
16.11.2015 По Владивостоку разгуливает псих с пистолетом
Добавить комментарий