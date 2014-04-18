Житель Приморья до смерти избил свою мать, которая мешала ему спать
В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в июле 2019 года в квартире дома по улице Юбилейной в селе Спасском Спасского района обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанёс множество ударов кулаками и деревянным черенком от лопаты по голове и телу своей матери. От полученных повреждений потерпевшая скончалась. Причиной конфликта стала то, что потерпевшая также будучи в сильном алкогольном опьянении мешала уснуть обвиняемому.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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