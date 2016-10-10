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Губернатор Приморья поздравил легенду рыболовного флота Юрия Волкова с 80-летием

Губернатор Приморья поздравил легенду рыболовного флота Юрия Волкова с 80-летием

Фото: Инстаграм, Олег Кожемяко

Герою Социалистического труда, лауреату ленинской премии Юрию Петровичу Волкову сегодня исполнилось 80 лет. Сегодня в посёлке Преображение собрались ветераны, чтобы чествовать своего земляка. Есть те, кто ещё вместе с ним на СТР "Садовск выходил на промысел. Пришел поздравить легенду рыболовного промысла с юбилеем и лично губернатор края Олег Кожемяко.

"Юрий Петрович - человек-легенда рыболовного промысла Дальнего Востока и всего Советского союза. Он был удостоен таких наград, как Орден трудового Красного знамени, Орден Ленина, Золотой звезды, лауреат различных премий. Именно Юрий Волков был основателем промысла сельди иваси, которая через 40 лет возвращается к дальневосточным берегам", - написал на своей странице в "Инстаграм" губернатор.

"В 2000 году мы с ним принимали "Бухту Преображение" в Николаеве. Она и сейчас бороздит просторы. Вот такие славные люди у нас живут в Приморье и здравствуют. От всей души поздравляем Юрия Петровича с юбилеем!" - заключил Олег Кожемяко. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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