Женщина в ссоре убила мать-старушку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 5 августа 2019 года в доме на улице Зеленая в селе Никитовка Пожарского района женщины справляли день рождения 79-летней потерпевшей. Между потерпевшей и ее 49-летней дочерью возникла ссора, в ходе которой последняя нанесла множественные удары деревянной палкой по голове и телу своей матери. От полученных повреждений женщина скончалась, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru