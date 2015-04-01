"Шаг из темноты": танцоры с проблемами зрения вышли на сцену филармонии

Танцоры с проблемами зрения вышли на сцену Приморской краевой филармонии в спектакле "Шаг из темноты", который подвел итог работы проекта-победителя конкурса президентских грантов 2018 года, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".

"Участие в спектакле приняли 23 танцора, у 20 - проблемы со зрением, еще трое - с проблемами опорно-двигательного аппарата. Спектаклем мы подвели итог работы по гранту. В субботу у нас прошло два представления: один - в рамках благотворительного проекта, второй - уже по билетам для жителей города", - сказала руководитель проекта Жанна Савенко.

В основе сюжета представления - трогательная история о слепой цветочнице и уличном танцоре. Вместе с целевой группой проекта в спектакле участвуют и зрячие артисты. Среди них - и известный профессиональный танцевальный дуэт Юлия Зуева (Санкт -Петербург) и Эзекуэль Мендоза (Аргентина).

Как говорит Жанна Савенко, есть свои тонкости обучения незрячих участников выступления.

"Практический метод обучения танго - ведомый закрывает глаза, чтобы концентрировать внимание только на ощущении тела ведущего и вместе с ним делать шаги разные по направлениям, размерам и ритму. Поэтому принципы движения в танго универсальны и применимы для слепых людей равно как для здоровых", - отметила она.

Идея проекта родилась четыре года назад, когда в клуб пришла первая девушка с проблемами зрения. Через четыре года к ней присоединились еще несколько слепых и слабовидящих. Источником вдохновения для создания проекта стал фильм "Запах женщины".

"Меня вдохновил фильм, вдохновило то, как Аль Пачино, играя слепого, танцевал танго. И тогда я подумала: а почему бы и нет?", - отметила Савенко.

В 2018 году на реализацию проекта фонд президентских грантов перечислил 2,4 млн рублей. В течение года инвалиды по зрению обучались базовой технике аргентинского танго для улучшения пространственной ориентации, гармонизации морального и физического состояния, а также успешной социализации в обществе. Участие в занятиях приняли 30 человек.

"Обучение шло под руководством опытных педагогов-тренеров и профессиональных танцоров, выполняющих роль зрячих партнеров в паре: тьютор - ассистент", - рассказала Савенко.

В планах руководителей проекта - дальнейшее развитие идеи и участие в в следующих конкурсах грантов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]