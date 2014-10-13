Специалисты ликвидировали разлив нефтепродуктов во Владивостоке

Энергетики Владивостокской ТЭЦ-2 филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» совместно с представителями Владивостокской городской поисково-спасательной службы, пожарной охраны, Главного управления МЧС России по Приморскому краю, Росприроднадзора, администрации Приморского края и г. Владивостока проверили степень готовности сил и средств для устранения чрезвычайной ситуации на комплексе мазутного хозяйства, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На территории комплекса расположены 4 емкости, в которых хранится мазут, предназначенный для аварийной замены основного вида топлива – газа в случае прекращения его подачи. Следуя легенде учений, персонал мазутного хозяйства своевременно сообщил об учебной аварии. Оперативно была собрана Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством председателя – главного инженера ВТЭЦ-2 Дениса Мельника.

По сигналу сирены к месту разлива нефтепродуктов были незамедлительно направлены члены нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) электростанции. В течение 10 минут к месту происшествия прибыла техника и боевые расчеты пожарных подразделений.

«На месте аварии энергетики провели эвакуацию персонала и отключение объектов от электроэнергии, оцепление зоны чрезвычайной ситуации. Члены НАСФ оказали помощь условному раненому, доставили его в здравпункт. Звено связи развернуло дублирующую линию к месту аварии, настроило радиосвязь», - отметил специалист гражданской обороны Владивостокской ТЭЦ-2 Александр Карпюк.

20 человек котлотурбинного цеха под руководством руководителя ликвидации аварии – заместителя главного инженера ВТЭЦ-2 Константина Костюченко приступили к зачистке территории от мазута.

«Совместная тренировка показала, что авария будет устранена совместными силами в установленный срок», - сообщает заместитель начальника по аварийно-спасательным работам МКУ «Владивостокская городская поисково-спасательная служба» Петр Соломарь.

Итоги прошедших учений признаны положительными. Навыки совместных действий в случае разлива либо возгорания нефтепродуктов энергетики совместно с силовиками отрабатывают регулярно, ведь во время ЧС счет идет на секунды и никаких заминок быть не должно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]