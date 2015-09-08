Погоня в нацпарке: браконьеров задержали с мясом оленя

Государственные инспекторы ФГБУ «Земля леопарда» в ходе погони окружили и задержали на территории национального парка двух нарушителей, у которых при себе были обнаружены рюкзаки с мясом пятнистого оленя, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Следы неизвестных в центральной части национального парка «Земля леопарда» были обнаружены в ходе пешего рейда оперативной группы государственных инспекторов. Проследив следы, защитники природы обнаружили двух мужчин, которые попытались скрыться. Разделившись, группа начала преследование. Инспекторам удалось окружить нарушителей и после погони они были задержаны. Мужчины оказались жителями Хасанского района.

При себе у мужчин оказалось два рюкзака, полных парного мяса пятнистого оленя. Задержанные не смогли объяснить его происхождение, однако вскоре неподалеку было обнаружено место разделки туши копытного, а в его останках найдены следы огнестрельного ранения. На место были вызваны сотрудники полиции. К их приезду госинспекторы оформили материалы, собрав и сохранив улики, необходимые для возбуждения уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, по данному факту подразделением дознания отдела МВД России по Хасанскому району проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

«К большому сожалению, в этот раз нам не удалось предотвратить преступление. Однако этот случай также доказывает, что браконьерство на территориях «Земли леопарда» не остается безнаказанным. Большинство нарушителей в последнее время удается задержать еще до совершения преступления. Виновникам же этого случая придется ответить перед законом уже в полной степени, что, безусловно, негативно отразится на их будущем», - говорит Евгений Стома, заместитель директора по охране ФГБУ «Земля леопарда».

Ежегодно декабрь и первая половина января становятся напряженным временем в работе государственных инспекторов «Земли леопарда». Приготовления к новогодним праздникам оборачиваются ростом случаев незаконного пребывания на особо охраняемых природных территориях нарушителей, желающих поживиться мясом диких копытных или добыть «бесплатную» елку в лесу. В связи с этим уже сейчас отдел охраны учреждения переходит на усиленный режим работы, который будет действовать до окончания праздников.

Напомним, браконьерство на копытных – одна из основных причин сокращения популяции дальневосточного леопарда и амурского тигра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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