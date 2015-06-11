"Вести: Приморье. Интервью": Как отпразднуют Новый год во Владивостоке
"Вести: Приморье. Интервью" с Татьяной Бережной, заместителем главы г. Владивостока
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
17.08.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Татьяной Бережной
-
27.07.2017 «Вести: Приморье. Интервью» с Татьяной Бережной, руководителем проекта «Детские «Вести»
-
25.08.2017 «Вести: Приморье. Интервью»: Приморские школы готовы принять детей 1 сентября
-
29.08.2017 «Вести: Приморье. Интервью»: Задачи системы образования Приморья на новый учебный год
-
11.06.2015 Интервью с телеведущей Татьяной Костырка
-
25.06.2018 "Вести: Приморье. Интервью" с Татьяной Терентьевой, ректором ВГУЭС о новшествах в абитуриентской кампании - 2018
Добавить комментарий