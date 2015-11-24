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Первый пошел: случай опасной инфекции зарегистрирован в Приморье

Первый пошел: случай опасной инфекции зарегистрирован в Приморье

Фото: fragmed.ru


Заболеваемость ОРВИ и гриппом в крае находится на неэпидемическом уровне во всех возрастных группах населения, — передают «Вести: Приморье» по информации Роспотребнадзора.

Зарегистрированы первые случаи заболевания гриппом, подтвержденные лабораторно. По результатам лабораторных исследований  у больных  обнаружены РНК вируса гриппа В. Достаточно активно продолжают циркулировать респираторные вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа,  риновирусы).

Возбудители гриппа и ОРВИ высоко заразны и передаются воздушно-капельным путем. При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его слюны, мокроты и выделений из носа, содержащие вирус-возбудитель. Более крупные капли оседают на окружающих предметах, мелкие - способны долго находиться в воздухе и переноситься на расстояния до нескольких сот метров, при этом вирусы сохраняют способность к заражению от нескольких часов до нескольких дней.

Из этого следует, что основные меры гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта здоровых людей с содержащими вирус частицами выделений больного человека.

Что нужно делать, для того чтобы предотвратить собственное заражение и обезопасить окружающих в случае уже начавшегося заболевания?

- в первую очередь оставаться дома, соблюдать постельный  режим,

- крайне опасно переносить грипп на ногах, это приводит  к тяжелым инфекционным осложнениям, в первую очередь   бронхитам, пневмониям.

- при температуре вызвать врача на дом, либо бригаду скорой помощи,

- самолечение недопустимо, именно врач должен поставить диагноз и назначить лечение,

-  регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта, при отсутствии доступа к воде и мылу - использовать дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе или воспользоваться одноразовой салфеткой при необходимости прикосновения к глазам или носу,

- при планировании посещения общественных мест возьмите с собой медицинскую маску: если в общественном месте чихают и кашляют, закройте рот и нос медицинской маской или носовым платком – это поможет предотвратить инфицирование,

- помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и как можно чаще проводить там влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих на вирусы,

- употреблять как можно больше  продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон),

- отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаждаться при нахождении на улице.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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