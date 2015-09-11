Человек-невидимка: большинство погибших пешеходов были незаметны для водителей
Каждое третье регистрируемое ДТП происходит с участием пешехода и в темное время суток. При этом только в 33 случаях из 860 (4%) на одежде пешеходов присутствовали световозвращающие элементы, — сообщают «Вести: Приморье» по информации ГИБДД.
По данным Госавтоинспекции Приморского края, с начала года на территории региона зарегистрировано 2 тыс. 734 ДТП с пострадавшими, 270 человек погибли, 3 тыс. 413 – получил травмы различной степени тяжести. Каждое третье регистрируемое ДТП происходит с участием пешехода.
На сегодняшний день пешеходы стали участниками 860 ДТП, 80 человек погибли, 827 – получили травмы различной степени тяжести.
Большая часть происшествий приходится на темное время суток: утренние или вечерние часы. При этом только в 33 случаях из 860 (4%) на одежде пешеходов присутствовали световозвращающие элементы. В каждом третьем ДТП пешеходы грубо нарушили Правила дорожного движения. К наиболее распространенным нарушениям относятся переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости, нахождение на проезжей части без цели её перехода, ходьба вдоль проезжей части при наличии оборудованного тротуара.
Так, в Хасанском районе Приморского края под колеса легкового автомобиля попал 64-летний пешеход. Мужчина переходил проезжую часть в нескольких метрах от оборудованного пешеходного перехода. В результате удара пострадавший получил сотрясение головного мозга.
С начала года в отношении пешеходов, попытавшихся перейти проезжую часть в неустановленном месте, составлено порядка 50 тыс. административных материалов по статьям 12.29 и 12.30 КоАП РФ, предполагающим штрафные санкции в размере до 1,5 тыс. рублей.
782 пешехода понесли наказание за неуплату административного штрафа в срок (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). По результатам рассмотрения этих правонарушений судьями вынесено 598 постановлений о наложении административного штрафа, 13 постановлений о назначении административного ареста в количестве 69 суток и 26 постановлений о назначении обязательных работ сроком на 580 часов.
Госавтоинспекция Приморского края напоминает о том, что в соответствии с Правилами дорожного движения, пешеходы могут выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
23.01.2019 ГАИ назвала самое аварийно-опасное время для пешеходов
-
21.08.2018 В Приморье каждое третье ДТП связано с наездом на пешехода
-
19.12.2017 В Приморье отмечен всплеск ДТП с участием детей-пешеходов
-
16.05.2017 29 тысяч приморцев-пешеходов нарушили ПДД с начала этого года
-
09.10.2015 В Приморье стартовал социальный проект ГИБДД и Почты России «Защити себя на дороге в темноте»
-
11.09.2015 ГИБДД Приморья привлекла 10 тысяч пешеходов к административной ответственности за нарушение ПДД
Добавить комментарий