Человек-невидимка: большинство погибших пешеходов были незаметны для водителей





Каждое третье регистрируемое ДТП происходит с участием пешехода и в темное время суток. При этом только в 33 случаях из 860 (4%) на одежде пешеходов присутствовали световозвращающие элементы, — сообщают «Вести: Приморье» по информации ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции Приморского края, с начала года на территории региона зарегистрировано 2 тыс. 734 ДТП с пострадавшими, 270 человек погибли, 3 тыс. 413 – получил травмы различной степени тяжести. Каждое третье регистрируемое ДТП происходит с участием пешехода.

На сегодняшний день пешеходы стали участниками 860 ДТП, 80 человек погибли, 827 – получили травмы различной степени тяжести.

Большая часть происшествий приходится на темное время суток: утренние или вечерние часы. При этом только в 33 случаях из 860 (4%) на одежде пешеходов присутствовали световозвращающие элементы. В каждом третьем ДТП пешеходы грубо нарушили Правила дорожного движения. К наиболее распространенным нарушениям относятся переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости, нахождение на проезжей части без цели её перехода, ходьба вдоль проезжей части при наличии оборудованного тротуара.

Так, в Хасанском районе Приморского края под колеса легкового автомобиля попал 64-летний пешеход. Мужчина переходил проезжую часть в нескольких метрах от оборудованного пешеходного перехода. В результате удара пострадавший получил сотрясение головного мозга.

С начала года в отношении пешеходов, попытавшихся перейти проезжую часть в неустановленном месте, составлено порядка 50 тыс. административных материалов по статьям 12.29 и 12.30 КоАП РФ, предполагающим штрафные санкции в размере до 1,5 тыс. рублей.

782 пешехода понесли наказание за неуплату административного штрафа в срок (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). По результатам рассмотрения этих правонарушений судьями вынесено 598 постановлений о наложении административного штрафа, 13 постановлений о назначении административного ареста в количестве 69 суток и 26 постановлений о назначении обязательных работ сроком на 580 часов.

Госавтоинспекция Приморского края напоминает о том, что в соответствии с Правилами дорожного движения, пешеходы могут выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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